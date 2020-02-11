中職兄弟張志豪提薪資仲裁 經紀人：走正常流程

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒今天公布，中信兄弟張志豪提出薪資仲裁，張志豪經紀人表示，只是因為尚未和球團達成共識，照著流程走，也期盼盡快談妥；兄弟領隊劉志威則回應，會遵守遊戲規則。

中華職棒於2018年底新聘5名仲裁委員，去年中信兄弟球員周思齊提出中職史上首次薪資仲裁，遭到駁回；不過同屬兄弟的陳子豪申請薪資仲裁獲勝，為中職首例獲勝的球員。

中職今年開始設定提出薪資仲裁期限，為每年2月1日起5個工作天內一定要提出申請（以郵戳為憑），今年僅有1例。中職今天公布，收到申請案件1份，為兄弟球團張志豪向仲裁委員會提出薪資仲裁。

張志豪的經紀人林世民表示，會提出主要是希望台灣薪資仲裁制度還不成熟，「大家可能會過度聯想、用有色眼鏡去看待這些事情，導致很多球員不敢提出。」

林世民指出，這是一個正常流程，單純只是在提出仲裁的期限之前，尚未與球團達成共識，所以照著規定走，本來就是設計給雙方溝通的管道。他說：「這不代表我們沒有誠意跟球團談，我們也正想辦法、盡快溝通，並沒有針對性，或許在開庭前談好，就不用開了。」

兄弟球團領隊劉志威則表示，由於目前已經進入仲裁程序，雙方溝通差距不便多透露，會尊重仲裁結果。

目前提出仲裁的球員都是屬於兄弟，劉志威說：「這個制度就是要維護球員權益，球員在制度內爭取自己的權益，我們也不是第一次面對，不會因為球員提出申請，就覺得選手怎麼樣，雙方都成熟面對，遵守遊戲規則。」

張志豪去年出賽109場，327打數敲出84支安打，包含26發全壘打，包辦74分打點，打擊率2成57。張志豪於2018年與兄弟球團簽下2年合約，月薪分別為47、50萬元，至去年底到期。（編輯：方沛清）1090211