HBL隊友兼室友 温雅云陳芷英率普門力克永平

普門中學新「雙塔」温雅云（圖）、陳芷英場上是隊友，場下還是室友，温雅云12日表示，目標鎖定「新人后」，除了幫助球隊外，也希望分擔學姐陳芷英的壓力。中央社記者黃巧雯攝 109年2月12日

（中央社記者黃巧雯台北12日電）普門中學新「雙塔」温雅云、陳芷英場上是隊友，場下還是室友，今天在高中籃球聯賽女子組8強賽聯手攻下40分，率領普門以93比61輕取永平高中。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天繼續在台北和平籃球館與台北體育館兩地舉行，普門李宜樺、陳芷英、連文鈴開賽聯手拉出13比0攻勢，讓永平前5分鐘得分掛蛋，永平靠著余婷真三分球才及時止血。

普門「雙十女孩」陳芷英此役火力依舊穩定輸出，單場攻下24分、9籃板，而温雅云包辦全隊次佳的16分，陳蕙琦則貢獻13分，助普門以32分差大勝。

綽號「小羊」温雅云自高一進球隊後，就與學姐陳芷英同寢，兩人不但是室友，私底下也常常玩在一起。

温雅云表示，學姐個性樂觀、應變快且常鼓勵學妹，讓她想向學姐看齊。

談到後續目標，温雅云目標鎖定「新人后」，並希望每場能繳出「雙十」成績單，除了幫助球隊外，也希望分擔學姐的壓力。

普門中學教練廖哲億表示，10日對戰滬江高中，「輸了一場不該輸的球」，若要前進4強，賽前設定今天對戰永平之戰一定要拿下，因此提醒球員專注做好防守、抓下籃板球。

廖哲億認為，無論是新「雙塔」温雅云、陳芷英或其他隊友之間配合，還需加強溝通，普門後續將出戰南山高中、北一女中、淡水商工等球隊都不好打，球隊更應該戰戰兢兢。

明天是8強賽休兵日，普門14日將與上季冠軍南山交手，前一次雙方在預賽碰頭，普門以一分差險勝，廖哲億認為，屆時比賽關鍵在於防守以及外線發揮，他也希望，板凳球員能把握上場機會，並適時挺身而出。（編輯：張芷瑄）1090212