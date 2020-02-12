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ABL富邦勇士不敵馬來西亞猛龍 苦吞3連敗

最新更新：2020/02/12 22:49

（中央社記者黃巧雯台北12日電）ABL台北富邦勇士今天作客馬來西亞猛龍，攻勢熄火，得分寫下新低的60分，加上籃板也未能把握，讓對手直搗禁區逞威，終場以60比92落敗，苦吞本季最長的3連敗。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）富邦勇士9日起展開客場4連戰，第2戰在吉隆坡出戰馬來西亞猛龍，難敵對手攻勢，今天輸球後，吞下3連敗，戰績9勝7敗，退居第4；而8勝6敗的寶島夢想家，躍居第3名。

近期陷入2連敗的富邦勇士，今天遭遇苦戰，相較於西港馬來西亞猛龍上半場團隊命中率超過5成，富邦勇士僅3成2，上半場籃板更以14比34慘輸，加上洋將賈西亞（Charles Garcia）面臨犯規麻煩，中場休息時，富邦勇士以31比59落後。

馬來西亞猛龍下半場持續轟炸籃框，靠著戴維斯（Terrel Cade Davis）連2記三分球，將雙方差距擴大至30分以上，馬來西亞猛龍在大幅領先情況下，相繼換下主力球員，但富邦勇士未能趁機縮小差距，終場以32分差慘敗。

富邦勇士此役得分集中於洋將艾修（Maxie Esho）、梅奧（O.J. Mayo），各進帳17、14分；而馬來西亞猛龍貝爾（Amir Bell）則以14分、12籃板、10助攻，締造大三元紀錄。

富邦勇士15日將在客場出戰目前聯盟戰績龍頭的泰國莫諾吸血鬼，屆時也將是一場硬仗。（編輯：戴光育）1090212

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