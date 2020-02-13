亞洲盃男籃資格賽加強防疫 進場前先量體溫

（中央社記者黃巧雯台北13日電）中華男籃亞洲盃資格賽第一階段兩場賽事都在主場出賽，針對近期武漢肺炎疫情，中華民國籃球協會今天公布防疫措施，包括進場需量體溫、消毒雙手，並呼籲球迷自備口罩。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），因近期疫情仍持續延燒，籃協今天除了宣布預計17日前公告售票資訊外，也公布中華男籃21、24日在台北和平籃球館出戰馬來西亞、日本隊賽事的防疫措施內容。

為防止武漢肺炎疫情擴散，籃協表示，進場入口處將實施體溫測量，手部酒精消毒等措施，其中額溫37.5度以上、耳溫38度以上者將禁止入場，並由現場護理人員判斷是否通報。

由於場館屬於密閉空間，籃協呼籲，觀賽球迷自備口罩，現場不提供口罩發放。

近期自中、港、澳入境球迷，須依規定自主居家檢疫14天，籃協提醒，若未配合，將依傳染病防治法第58條開罰。

此外，場館將落實消毒措施，籃協指出，將通知參賽球隊做好自主健康管理，並由隨行工作人員協助在台期間所有相關防疫措施。（編輯：吳協昌）1090213