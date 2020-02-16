因應武漢肺炎疫情 HBL決賽是否延期將開會

（中央社記者龍柏安台北16日電）武漢肺炎疫情至今仍未退燒，原訂在3月7、8日在台北小巨蛋舉行的HBL決賽是否如期舉行引發討論，高中體總表示將提出3個方案與各校討論後呈報由體育署定奪。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）今天進行8強賽最後一天賽事，由於大會擔心新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情擴大，因此HBL首次採取「關門」方式比賽，謝絕球迷進場加油。

今天8強賽結束後，男、女4強隊伍將全數出爐，外界關心HBL決賽是否比照8強「關門模式」，還是擇期順延，高中體總今天發布新聞稿，表示原則上HBL決賽仍傾向如期開打，但也提出3種方案，待4強球隊出爐後，18日召集各校討論取得共識，再向上呈報。

依高中體總提出的因應方案，其中之一就是比照8強的「關門模式」，每隊僅限30人隊職員入場，不開放球迷進場；另一種方案則是除隊職員30人外，每隊將開放200人加油團，但不開放一般民眾入場。

最後一種方案則是比賽順延至4月，不過比賽日期與場地將另行公告，至於採取哪一種方式，仍得等高中體總與球隊會議結束後，呈報體育署待最終拍版定案。

世界衛生組織（WHO）在2月11日，將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：方沛清）1090216