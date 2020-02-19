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味全龍春訓首度實戰 兄弟二軍陳子鴻開轟獲勝

最新更新：2020/02/19 18:36

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中華職棒味全龍隊今天在斗六棒球場舉行春訓首場實戰，交手中信兄弟二軍，不過第2任投手劉家愷第3局遭到陳子鴻2分砲狙擊，兄弟二軍以10比3擊退龍隊，一、二軍同天獲勝。

中職新軍味全龍隊今年加入二軍，並將於明年升上一軍。龍隊於2月5日開訓，並在今天舉行本季首場實戰，對上中信兄弟二軍，由二軍總教練林威助帶領。

兄弟二軍整場比賽火力凶猛，共敲出11支安打，其中陳子鴻3局上轟出2分砲，加上第5局攻下4分奠定勝基，終場以10比3奪勝，兄弟今天兵分兩路，一、二軍都獲得勝利。

龍隊此戰派出徐若熙先發，主投1.2局被敲1支安打，失掉1分，送出5次三振；之後依序推出劉家愷、陳冠偉、陳良志、曹維揚、曾柏融、游宗儒及呂偉晟登板。其中陳冠偉僅投1局，送出4次三振，包含1次不死三振；曾柏融則是中繼2局，被敲3支安打失1分，投4次三振。

倒數第2任投手游宗儒，在2018年季末遭到Lamigo桃猿釋出，去年短暫離開棒球圈，從事其他工作，並效力過中國職棒天津獅隊，直到今年回台灣效力味全龍。此戰游宗儒中繼1局，沒有被敲安打，無失分，送出1次三振。

這場先發打第8棒、擔任指定打擊的曾陶鎔，為去年因擴編選秀從中信兄弟轉戰味全龍的球員，此戰首次面對老東家，2打數沒有敲出安打。（編輯：張芷瑄）1090219

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