梁家榮林泓育接連開轟 桃猿熱身賽灌15分勝味全

中華職棒樂天桃猿隊22日自辦熱身賽交手味全龍隊，桃猿打線大爆發，5局上梁家榮等人接連開轟，終場桃猿就以15比0擊退龍隊。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年2月22日

（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職棒今天在斗六棒球場進行的自辦熱身賽，由樂天桃猿交手味全龍隊，桃猿打線火力大爆發，其中5局上梁家榮、林泓育接連開轟，第6局更灌進7分，終場以15比0擊退龍隊。

桃猿隊此戰火力全開，3局上詹智堯、郭永維及成晉接連敲出安打，攻下2分；5局上梁家榮轟出2分全壘打後，緊接著林泓育也轟出陽春砲，包含2支全壘打在內，將差距拉開至6比0。

第6局桃猿隊更是打下大局，兩度攻占滿壘時，劉時豪、藍寅倫都敲出清壘安打，各帶有3分打點，林立也送回1分打點；7局上桃猿再添2分，終場就以15比0擊退味全龍隊。

桃猿此戰推出王溢正先發，為春訓首度實戰登板，投4局被敲出3支安打，無失分；之後派出林逸翔、劉昱言、林柏佑、蘇俊璋、王躍霖各投1局，也都沒有掉分。

味全龍則是推出蔡明憲先發，投2局被敲1支安打，沒有失分，是這場少數能壓制桃猿打線的投手。蔡明憲是龍隊總教練葉君璋欽點的先發人選之一，之前冬季聯盟時因為手部不舒服沒有出賽，今天是首度對外亮相。

這場比賽為了讓雙方球員能多上場練手感，雙方先發打序都排了10個棒次，有2個指定打擊，桃猿為第4及第5棒林泓育、陳俊秀為指定打擊，龍隊則是第7棒林驛騰、第10棒吳宗峻為指定打擊。（編輯：張芷瑄）1090222