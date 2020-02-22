陳志杰目標153公里 木棒聯賽平鎮率先晉12強

（中央社記者謝靜雯高雄22日電）高中木棒聯賽第三階段，平鎮高中今天與興大附農交手，平鎮速球派投手陳志杰減重10公斤、找回好的投球機制，率隊以5比1搶勝、提前確定晉級；陳志杰設定目標，希望球速提升至153公里。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第三階段16強賽，平鎮高中昨天擊敗台東體中，今天與興大附農交手，投打有表現，陳志杰先發投2局沒被敲出安打、無失分，洪宸毅中繼4局，投出5K失1分，飆速147公里，陳冠宇、伍祐城、賴延峰各投1局，沒再多掉分數。

陳志杰高一最快球速就可以投到150公里，但去年暑假體重暴增至破100公斤，影響投球機制，升上高二後教練團控制體重，目前已減重10公斤，體重回到約92公斤，也找回好的投球機制。

陳志杰表示，今天第一局控球狀況不好，先要求丟準，第二局控球穩定後才開始催球速；先前體重暴增影響投球，陳志杰表示，減重過後投球動作感覺比較順，也比較好施力。

陳志杰表示，高二給自己設定目標，希望球速可以突破，變化球能再穩定一點，在控球穩定的前提下，希望球速可以進步到153公里。

平鎮高中今天全場雖然僅出現5支安打，但得分效率高，首局靠著董子恩二壘打先馳得點，興大附農4局下半扳平比數，平鎮5局再起攻勢，靠著失誤、田子杰安打、超前比分，林子豪開轟，2分砲幫助拉開領先差距，

8局平鎮再多添1分保險分，順利拿下勝利，平鎮第三階段拿下2連勝，率先確定晉級第四階段12強賽。（編輯：張芷瑄）1090222