陳傑跑鞋惹爭議 田協：熱身及競賽可穿贊助商鞋

（中央社台北22日電）近來田徑跨欄好手陳傑熱身時的跑鞋引發爭議，田徑協會今天表示，原本就同意讓選手在熱身與競賽時穿著自身贊助商提供的專業技術鞋，但在非關競賽的公開場合就得穿著贊助商提供的裝備。

台灣田徑「跨欄王子」陳傑與「最速男」楊俊瀚的經紀人，雙雙在臉書上抱怨，指稱在去年卡達杜哈舉行的世界田徑錦標賽前，選手在熱身場地被要求換穿協會贊助品牌的跑鞋，擔心這恐影響選手表現，甚至造成運動傷害與不適。

田協發布新聞稿指出，考量國際慣例與選手需求，田協與贊助品牌簽約，也是替中華隊爭取贊助福利，當選手個人贊助品牌與中華隊不同時，也以選手需求為核心價值居中協調。

田協指出，在簽訂贊助合約時，制定了雙方權利義務，選手需在公開場合穿著贊助裝備，但基於選手需求，開放選手可在比賽與熱身穿著自己選擇的專業技術鞋（釘鞋），以及投擲器械（例如：標槍、鐵餅）且不限品牌，就是擔心會影響選手運動表現。

田協並承諾，會重新檢視作業及溝通流程，也會在近期與相關人員召開檢討會，聆聽運動員聲音，建立更細緻服務與回饋機制，加強雙邊溝通，持續幫助運動員在場上突破自我。（編輯：吳協昌）1090222