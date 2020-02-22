UBA關門打球員看法大不同 周桂羽：更專心

108學年度大專籃球聯賽（UBA）男子組8強賽22日在台北體育館開打，受武漢肺炎疫情影響，本屆改採閉門比賽，不開放一般觀眾入場。中央社記者張新偉攝 109年2月22日

（中央社記者龍柏安台北22日電）跟著高中籃球聯賽（HBL）與亞洲盃男籃資格賽腳步，大專籃球聯賽男子組8強賽也同步「關門」比賽，台師大隊長周桂羽卻酷酷地說：「沒什麼不好，反而可以更專心。」

108學年度大專籃球聯賽（UBA）男子組8強，今天在台北體育館登場，台師大靠著均衡戰力，以73比56擊敗世新大學，也拿下8強賽首勝。

面對空蕩蕩的觀眾席，台師大主控陳又瑋坦言不太習慣，也透露在得知HBL要關門比賽時，感到非常可惜，沒想到UBA隨後也宣布跟進。

陳又瑋苦笑，沒有觀眾的比賽，「打起來就像友誼賽一樣，不太亢奮，也沒這麼有力。」他也不解，隔壁小巨蛋演唱會依舊熱熱鬧鬧，為什麼球迷就不能進場看球，他搖搖頭說：「沒辦法，關門打至少很特別，畢竟這是我生涯第一次。」

不過台師大四年級全能前鋒周桂羽則有不同看法，他坦言，得知消息當下的確很驚訝，不過他倒認為比賽關門打，「蠻好的。」

周桂羽強調，就算現場少了球迷，轉播也不會停，球迷一樣能看到比賽，而最大的好處是：「因為場內很安靜，所以我們可以很專注，場上的溝通也會更清楚。」

去年台師大在4強不敵義守大學，受阻冠軍賽門外，今年捲土重來，陳又瑋強調，現階段還不去想冠軍，「我們就一步一步來，先進到4強再來談。」（編輯：張芷瑄）1090222