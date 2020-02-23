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UBA最後一年 周桂羽享受比賽

最新更新：2020/02/23 18:59

（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣師大今天在大專籃球聯賽8強賽以87比70力克政治大學，收下2連勝。目前就讀大四的台師大隊長周桂羽表示，UBA最後一年，主要是珍惜與隊友相處以及享受比賽。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）男子組8強賽今天繼續在台北體育館舉行，台師大簡家暐表現出色，進帳全隊最多24分，且外線手感火熱，全場投8中5，容毅燊、陳又瑋各拿下15、14分，幫助球隊以17分差勝出。

台師大前一役扳倒擁有3名洋將的世新大學，8強賽首勝順利開張，今天再擊敗政大，拿下2連勝，教練王志群表示，球隊此役將開會討論戰術執行地很好，每一場都當作最後一場球打，且每名球員都扮演好自己的角色，「沒有把昨天喜悅帶到今天，從零開始。」

台師大後續將與健行科大等5隊交手，王志群指出，接下來對手攻擊力相當旺盛，未來須擬訂策略、設法降低失分。

周桂羽身為台師大隊長，他強調，須擔負起責任，平時須以身作則，但他會提醒自己，不要將負面情緒帶至球隊，勝負大家一起承擔。

談到本季是否鎖定冠軍，周桂羽表示，「並沒有現在就將目標鎖定冠軍」，大四這一年主要享受與隊友比賽，並珍惜與隊友相處時間。（編輯：管中維）1090223

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