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張育成朱立人熱身賽連線搶分 都敲二壘打

最新更新：2020/02/24 12:32

（中央社記者謝靜雯台北24日電）美國職棒大聯盟熱身賽，克里夫蘭印地安人隊台灣野手張育成、朱立人連線，都有長打表現，張育成敲2安，朱立人1安1打點，印地安人隊終場以9比5擊敗堪薩斯皇家隊。

印地安人隊今天與皇家隊熱身賽，張育成先發打第8棒、守游擊，朱立人（登錄名吉力吉撈．鞏冠）先發蹲捕、打第9棒，3局兩人首次打擊機會就有表現，1人出局印地安人0比1落後時，張育成先敲出安打，朱立人補上二壘打，送回球隊追平分。

5局2人出局後，張育成打擊機會再敲出二壘打，並靠著皇家隊捕逸跑上三壘，印地安人隊再獲得兩次保送攻占滿壘，弗利曼（Mike Freeman）適時安打，一棒送回2分，幫助球隊超前比數。

朱立人今天敲出二壘打貢獻1分打點，4局攻守交換時退場，張育成今天總計2打數都敲安打、有2得分，5局攻守交換時退場休息。

印地安人隊今天5局打完3比1領先，6局雷耶斯（Franmil Reyes）開轟，7局柯林斯（Gavin Collins）也敲出陽春砲，再靠著觸身球保送、保送、安打、失誤，單局攻下3分拉開領先差距，9局多添2分保險分，順利拿下比賽勝利。（編輯：張雅淨）1090224

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