收走球員手機促溝通 UBA政大扳倒中州止敗

（中央社記者黃巧雯台北24日電）政治大學教頭陳子威今天在大專籃球聯賽8強賽對戰中州科大前，收走球員手機，促球員間多溝通，也成功發揮效果，政大最終以83比76逆轉勝，終止2連敗。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）8強賽今天繼續在台北體育館舉行，政大前2戰接連輸給義守大學、台灣師大，今天第4節上演逆轉秀，8強賽首勝開張，以田浩、洪楷傑表現最佳，各貢獻20、16分。

陳子威表示，球隊2連敗後，氣氛不佳；他強調，「這場球對我們來說真的很重要」，後續4場比賽也沒有退路，每一場都要想辦法贏球。

除了陣中主力田浩、洪楷傑被陳子威賦予重任，陳子威也提醒球員，「不能打順手球，逆境球也要試著去贏下來。」

陳子威透露，前2場場上都沒有聲音，希望球員多開口講話、溝通，因此賽前收走球員手機，賽後再歸還，未來幾場比賽將會比照辦理。

談到賽前被收走手機，田浩表示，尊重教練決定，但心情有受影響，他解釋主因為這次比賽未開放觀眾，家人無法到場，原先賽前還可以透過手機與家人聯繫，「今天一聽說要收手機，就想說完了。」（編輯：管中維）1090224