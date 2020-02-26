自由車好手出征東奧 馮俊凱坦言疫情影響備戰

台中市自由車選手馮俊凱（左2）取得進軍東京奧運門票，台中市政府26日舉辦活動為他加油打氣，市長盧秀燕（右2）也到場勉勵馮俊凱。中央社記者郝雪卿攝 109年2月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市自由車選手馮俊凱取得進軍東京奧運門票，他今天到台中市政府出席活動時表示，自己原本想先到東京試騎比賽路線，但可能受目前疫情影響，希望在東奧時調整到最好狀態。

設籍台中市的馮俊凱曾就讀台中市立大甲高中，接受自由車訓練，確立職業選手志向後，選擇在具備自由車專項的國立台灣體育運動大學完成大學及研究所學業，並繼續接受教練徐瑞德的指導，在去年參加烏茲別克亞洲自由車公路錦標賽榮獲銅牌，取得進軍奧運的門票。

台中市政府今天下午舉辦活動為馮俊凱加油打氣，市長盧秀燕也到場勉勵馮俊凱，她說，市府難得只為一人舉辦記者會，因為馮俊凱是台中之光，更是台灣之光，即將出發前進東京奧運。

馮俊凱表示，能夠代表台灣出戰東京奧運蠻高興的，也會有小緊張，但自己有多場職業賽場經驗，會以沉穩態度面對，正常壓力還是會有，但目前狀況還可以，希望東奧時能調整到最高檔次的狀態。

對於訓練是否受疫情影響，馮俊凱指出，因為都在少人、少車的室外環境訓練，應該還好，但多少影響到國外的行程，例如原本想先到東京試騎東奧比賽路線，但可能受目前疫情影響。

教練徐瑞德指出，馮俊凱對自己的身體狀況很清楚，包括飲食、訓練強度等都能執行好生活自律，東奧會是馮俊凱提升層次的好機會，也期許馮俊凱能達到自己設下挑戰前10名的目標。（編輯：洪學廣）1090226