憂心武漢肺炎疫情 ABL夢想家2洋將離隊

（中央社記者黃巧雯台北29日電）ABL寶島夢想家今天發布聲明，受到武漢肺炎疫情影響，近期賽事幾乎全數延期，而陣中洋將塔克、華金斯因憂心疫情，盼返美與家人團聚，已獲得球團同意。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家先前拉出一波3連勝，目前戰績8勝6敗，在聯盟暫居第3，而因近期武漢肺炎疫情延燒，夢想家主、客場賽事幾乎全數延賽。球團表示，目前3月22日客場出戰菲律賓火焰一役，將視疫情而定。

球團指出，聯盟仍考慮賽程延期或將移至第三地，技術性問題仍待克服，但疫情蔓延，賽事涉及球迷、球員健康，夢想家將以嚴格標準面對，包括優先考量球迷與球員健康、尊重球員出賽意願、遵守各國政府防疫規定、配合聯盟規定與安排。

不過，面對武漢肺炎疫情擴大，夢想家陣中塔克（Anthony Tucker）、華金斯（Ryan Watkins）也相當憂心，已向球團表達，希望返美與家人團聚。

球團透過聲明指出，顧及球員健康、意願及賽程不確定，同意2人先行離開，將來另為安排，而教練朱里雅斯（Kyle Julius）及洋將杰倫楊（Jerran Young）願意留守台灣，與本土球員一起繼續訓練、備戰。（編輯：吳協昌）1090229