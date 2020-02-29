鍾昀臻木棒聯賽完封高苑 盼普門成高雄青棒代表

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽29日上演「高雄內戰」，普門高中下勾投手鍾昀臻先發，以97球完投9局，僅被敲出6支安打，投出2次三振、4次保送，壓制高苑工商打線，沒有失掉分數。中央社記者謝靜雯攝 109年2月29日

（中央社記者謝靜雯嘉義29日電）高中木棒聯賽普門中學下勾投手鍾昀臻，今天對高苑工商投出完封勝，率隊晉級4強；鍾昀臻表示擊敗同樣來自高雄的高苑更開心，「希望以後講到高雄大家會想到普門」。

鍾昀臻最快球速不到130公里，但尾勁好、球路活，一直是普門倚重的投手戰力，過去不乏長局數出賽，都有不錯的壓制力，曾在106學年度高中鋁棒聯賽冠軍戰完投7局僅失1分非責失分，率隊擊敗穀保家商，2018年長華盃比賽季軍戰，對平鎮投完9局無失分，最終球隊延長賽拿下勝利。

今天高中棒球聯賽（木棒組）8強賽事，鍾昀臻扛起對高苑工商先發， 用球數精簡，總計用97球投9局，僅被敲出6支安打，投出4次保送、2次三振，投出代表作，率隊以2比0拿勝。

鍾昀臻表示，今天投球策略是把球投到捕手要的位置，想辦法讓對手打不到，雖然幫助球隊搶下關鍵勝利，但今天壞球還是偏多，過多保送造成緊張局面，還好後半段有穩下來。

鍾昀臻表示，碰上同樣來自高雄的球隊，大家搶勝慾望更強烈，「高苑是傳統青棒強隊，可以擊敗他們很開心，希望之後大家講到高雄青棒，可以想到普門。」

目前高三的鍾昀臻，過去從沒有國手代表隊資歷，他自評高中進步最多的是投球的穩定性，希望高中最後一年可以拚國手資歷。（編輯：方沛清）1090229