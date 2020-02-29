UBA挺進4強決賽尬中州 健行教頭：沒有輕敵本錢

健行科大29日晚間在大專籃球聯賽（UBA）8強賽面對輔仁大學，以113比97奪勝，健行朱雲豪（中）全場拿下18分3籃板，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 109年2月29日

（中央社記者黃巧雯台北29日電）健行科大今天大專籃球聯賽8強賽以113比97輕取輔大，4強決賽確定對戰中州科大，儘管預賽、複賽交手都獲勝，但教頭劉孟竹強調，4強球隊都有一定能耐，沒有輕敵的本錢。

大專籃球聯賽男子組8強賽今天在台北體育館落幕，4強決賽對戰組合出爐，複賽第一的台師大將與第4的輔大交手，排名第2的健行將迎戰第3的中州。

健行科大29日晚間在大專籃球聯賽（UBA）8強賽最後一戰中，以113比97擊敗輔仁大學，健行石博恩（前右）共拿下23分17籃板，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 109年2月29日

健行昨天遭台師大終結跨季22連勝，今天找回團隊球風，以16分差擊敗輔大，劉孟竹表示，前2場比賽讓對手攻下超過90分，「這是完全不合格的防守」，而今天贏球關鍵則在於球員做好防守與保護籃板，能以贏球作收，他認為是好事。

今天讓健行科大得分破百，輔大教頭楊哲宜分析，主因為球員想要跟健行比飆分，「很顯然我們飆不贏他們」，讓他們認清事實，球隊需靠防守贏球。

談到4強決賽的對手中州，先前兩度碰頭，健行都拿下勝利，不過劉孟竹仍謹慎以對，他強調，「能打進4強的球隊，都是五五波，大家有一定能耐和能力」。

劉孟竹指出，中州經過8天、7場比賽考驗，在可用兵源不充裕情況下，仍可撐完7場比賽，代表有一定能耐，他強調：「沒有輕敵的能力和本錢，當一支球隊投順了，都是很難打。」

至於輔大將與台師大爭奪冠軍戰門票，楊哲宜表示，由於台師大是聯盟平均身高最高的球隊，屆時鞏固籃板將是最重要的課題。（編輯：張芷瑄）1090229

108學年度大專籃球聯賽（UBA）男子組8強賽最後一天，健行科大29日在台北體育館迎戰輔仁大學，輔大盧峻翔（白衣者）雖拿下全隊最高22分，但球隊仍不敵對手吞敗。中央社記者張新偉攝 109年2月29日