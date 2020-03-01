林書丞中繼好投輸平鎮痛哭 想為自己和球隊拚

高中木棒聯賽4強普門中學投手林書丞（圖）中繼6.1局壓制強敵平鎮高中，但終場以1比2吞敗、無緣冠軍戰，林書丞賽後難過流淚。中央社記者謝靜雯攝 109年3月1日

（中央社記者謝靜雯嘉義1日電）高中木棒聯賽4強普門中學投手林書丞中繼6.1局壓制平鎮高中，但普門沒把握機會搶分，終場1比2吞敗，無緣冠軍戰；林書丞難過流淚，直言最後一個學聯比賽，很想為球隊和自己拚。

由中華民國學生棒球聯盟舉辦的高中棒球聯賽（木棒組）賽事，為年度高中青棒重點賽事，今天4強戰普門中學與平鎮高中交手，普門先發投手鄭澔首局有狀況，林書丞1局2人出局提前上班，接手中繼，總計投6.1局僅被敲出2支安打、無失分，壓制平鎮打線。

普門沒有把握4局滿壘機會搶分，終場以1分之差輸球，無緣冠軍戰，只能爭取最佳季軍成績；賽後林書丞難過流淚，他表示，高一對過平鎮2次，都是投到5局、壓制得不錯，高二因為受傷開刀沒有出賽，高三木棒聯賽再碰頭，教練團交代能投多少是多少。

林書丞球速不算頂尖，最快球速約137公里，今天投球策略直球、滑球快慢搭配，可惜打線沒有支援；林書丞透露，會這麼難過主要是已經超齡，接下來不能打U18國手選拔賽，僅能參加小馬青棒選拔賽，「真的很想贏，最後一個學聯比賽了，想要為球隊拚、為自己拚，拿下更好的成績。」

至於高中畢業後規劃，林書丞表示，應該會先讀大學，但如果小馬青棒選拔賽（王貞治盃）表現不錯，有機會也會考慮投入職棒；他自評有左投優勢，「教練也鼓勵我，不要在乎輪次，重要的是有沒有能力在職棒生存。」（編輯：管中維）1090301