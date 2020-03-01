衛斯布魯克41分哈登關鍵兩罰 火箭險勝塞爾蒂克

（中央社波士頓29日綜合外電報導）衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天狂轟41分，加上哈登（James Harden）終場前24.3秒兩罰俱中，讓美國職籃NBA休士頓火箭在延長賽後以111比110險勝波士頓塞爾蒂克。

哈登今天手感不佳，整場比賽24次出手只命中7球，還發生5次失誤，但他罰球精準，延長賽關鍵時刻兩次罰球都沒失手，助球隊取得領先，隊友也在讀秒階段的防守上成功讓塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）失手，延長賽終了後，火箭就以1分險勝，拿下近期6連勝。

火箭方面，衛斯布魯克今天轟下全場最高41分，哈登也有21分進帳，兩人並聯手貢獻12籃板、13助攻；科溫頓（Robert Covington）有16分、16籃板的「雙十」成績；拿下9分的塔克（P.J. Tucker）抓下13個籃板。

塞爾蒂克方面，塔特姆（Jayson Tatum）今天有32分、13籃板的「雙十」表現；史瑪特（Marcus Smart）攻下26分；布朗也有22分進帳；海沃德（Gordon Hayward）則是搶下18分；獲得8分的塞伊斯（Daniel Theis）則搶下15個籃板。

這場比賽一開始時，火箭表現荒腔走板，只投進8球卻發生7次失誤，這段期間10次出手在三分線外出手，有8次落空，這讓塞爾蒂克首節以28比19領先。

第2節塞爾蒂克靠一波9比0攻勢，以39比23領先，並一度領先達17分，火箭直到科溫頓的上籃後，才將落後縮小到8分差。

火箭今天上半場只得45分，是球隊本季新低的半場得分紀錄。塞爾蒂克上半場則已見到史瑪特、海沃德、塔特姆、布朗拿下兩位數得分。

但比賽第4節最後5.1秒時，塞爾蒂克反以101比104落後3分，塔特姆獲兩罰機會，在第1罰失手後，第2罰也故意不進，布朗在雙方球員一陣爭搶後，搶下價值連城的進攻籃板，並砍進壓哨三分球，把比賽逼進延長，無奈延長賽遭火箭以1分反撲。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090301