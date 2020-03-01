鄭兆村林家瑩合體拍片 替台灣田徑公開賽催票

（中央社記者龍柏安台北1日電）台灣國際田徑公開賽將於5月30日點燃戰火，今年主辦單位特別邀請亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村，以及鉛球女將林家瑩一起拍攝宣傳短片，兩人也一同分享最難忘的頒獎時刻。

以HONOR TOGETHER（#榮耀屬於你我）為口號的2020台灣國際田徑公開賽，今年將於5月30、31日舉行，主辦單位今天也邀請「黃金右臂」鄭兆村與「阿牛」林家瑩合體拍片，首波宣傳短片預計3月底就會上線。

鄭兆村在2017台北世界大學運動會男子標槍決賽，飆出91公尺36的亞洲新猷，讓他一瞬間成為台灣田徑界的焦點，他也回憶，「當時全場都在幫我喝采，很享受當下那種感覺。」

不過一向給人「硬漢」形象的鄭兆村，也透露當時站在頒獎台上，感動到眼眶泛紅，「但又要告訴自己不能哭。」這種想哭又不敢哭的複雜情緒，讓他印象深刻。

鉛球女將林家瑩則透露，2006年杜哈亞運是她生涯最難忘的一戰，當年她在亞運摘下銅牌，是她在成人等級賽事所拿下的第1面獎牌，不僅意義非凡，也是她透過努力與付出後，得到的最棒紀念品。

今天兩人拍攝期間，不僅默契十足，也相互替彼此打氣，兩人合體催票，號召民眾與粉絲比賽期間一起進場，替中華田徑健兒加油。（編輯：張雅淨）1090301