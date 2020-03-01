擔憂武漢肺炎疫情 寶島夢想家洋將全跑光

（中央社記者龍柏安台北1日電）COVID-19（武漢肺炎）疫情全球蔓延，連東南亞職業籃球聯賽（ABL）的寶島夢想家也成受災戶，除2、3月共12場比賽延期，現在就連洋將也全都跑光。

寶島夢想家洋將塔克（Anthony Tucker）與華金斯（Ryan Watkins），因聯盟賽程不明朗，加上擔心健康考量，在獲得球團同意後，昨天已先行離隊返美，而原本要留在台灣，和本土球員共進退的洋將杰倫楊（Jerran Young），今天也因私人因素離隊返美。

寶島夢想家董事長張承中無奈地表示，塔克與華金斯的離隊，一方面的確是因為擔心疫情，另一方面也是害怕台灣疫情不斷攀升，未來美國若禁止台灣旅客入境，也將影響他們返家之路，因此球團也只能點頭答應。

至於今天離隊的杰倫楊，張承中沒有多說，僅強調是私人因素，而全隊洋將跑光，他也苦笑說：「這也沒辦法，2、3月的賽事我們就有12場比賽沒打，至於何時會打目前也沒有答案，我們也是這波疫情的長期受災戶。」

不過，張承中強調，目前洋將雖已先後離隊，但未來若聯盟宣布比賽「復工」，他們仍會優先和本季合作過的洋將如塔克、華金斯等球員聯繫，只要他們有意願，還是會等待他們歸隊，除非他們不願來台，才會重新物色新的人選。（編輯：張雅淨）1090301