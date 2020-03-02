鍾昀臻休1天請命後援好投 普門木棒聯賽拿季軍

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰2日登場，高雄市普門中學投打發揮，終場以8比1擊敗台東體中，拿下本屆季軍，賽後全隊開心領獎。中央社記者謝靜雯攝 109年3月2日

（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）高中木棒聯賽季軍戰，普門中學投打發揮，打線7局串聯搶分，投手鍾昀臻請命後援，率隊以8比1、7局擊敗台東體中、拿下季軍，總教練洪榮宏十分感動，盼好成績可以延續。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰，由普門中學和台東體中交手，兩隊形成投手戰，4局打完0比0僵持不下，台東體中5局靠著失誤、短打推進、高晨浩安打，先馳得點。

普門5局下半追分，靠著接連保送、安打、高飛犧牲打拿下2分，超前比數，7局抓準東體換投時機，單局6支安打串聯，攻下6分、提前拿下比賽勝利，拿下隊史木棒聯賽第3次季軍，普門木棒聯賽最佳成績為亞軍。

普門先發投手楊鈺翔先發5.1局，被敲4支安打，投出5次三振，失掉1分非責失分。鍾昀臻於2月29日8強賽與高苑工商交手，投出完封勝、率隊晉級4強，總教練洪榮宏透露，鍾昀臻企圖心很強，雖然其他牛棚投手都已經準備好了，他還是一直說可以上場投。

鍾昀臻後援1.2局沒被敲出安打，投出1次保送、1次觸身球保送，沒有失掉分數，壓制東體可能反攻的機會，幫助球隊守住勝利。

普門去年5月教練團重組，洪榮宏接手球隊不到1年，率隊打出佳績，他表示，很怕自己或球員因此太過驕傲，「我們還有很大的進步空間，希望好成績可以一直延續」。（編輯：張雅淨）1090302

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰2日舉行，普門中學投打發揮，先發投手楊鈺翔（圖）先發5.1局無責失分，鍾昀臻請命後援，率隊以8比1、7局擊敗台東體中，拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 109年3月2日