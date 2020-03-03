環台賽浪漫台三線排第10 馮俊凱續穿亞洲冠軍衫

（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣自由車名將馮俊凱今天在2020國際自由車環台賽第3站浪漫台三線站，以3小時40分59秒、第10名的成績進站，仍續穿亞洲冠軍藍衫，總成績則暫居第2。

為期5天的國際自由車環台賽今天進入第3天賽事，浪漫台三線站橫跨新竹縣、苗栗縣、台中市3縣市，長達158.5公里，終點站為台中市石岡旅客服務中心；馮俊凱今天也代表中華隊角逐賽段冠軍的行列，最終以3小時40分59秒，排名第10，保住亞洲冠軍藍衫。

馮俊凱目前總成績仍以8小時9分25秒，暫居第2，以11秒之差，緊追在澳洲聖托斯車隊的萊恩（Ryan Cavanagh）之後。

鎖定集團中的主要對手進行防守，為中華隊的首要任務，馮俊凱也不諱言，緊追在後的日本好手們，必須嚴加看管。

「我今天還是總成績的前2名，所以我們必須要有一些領騎的動作，然後要守住藍衫。」馮俊凱同時肯定隊友的表現，他說：「其他隊員都很賣力為我領騎，每名隊員的表現很不錯。」

對於初次參加環台賽的蘇宇銘（小宇），馮俊凱也給予鼓勵，「他很不錯、很年輕、這3天的表現也很好，雖然還是有一些細節要加強，但未來的可看性還很高」。（編輯：張芷瑄）1090303