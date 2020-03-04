中華隊聯邦盃首戰 1比2不敵印尼

中華女團聯邦盃亞大區一級賽事首戰迎戰印尼，前2點單打的小將楊亞依、梁恩碩皆吞敗，女將詹詠然（左）與楊亞依搭檔，搶下1勝，中華隊最終以1比2落敗。（四維體育推廣教育基金會提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年3月4日

（中央社記者黃巧雯台北4日電）中華女團聯邦盃亞大區一級賽事首戰迎戰印尼，扛起前2點單打的小將楊亞依、梁恩碩皆吞敗，詹詠然為提攜後進，與楊亞依搭配雙打，搶下唯一1勝，中華隊最終以1比2落敗。

中華隊教練翁宜寧原本要派梁恩碩與台灣網球一姐謝淑薇參加單打，為磨練新人，臨時換上就讀南港高工的楊亞依，楊亞依以15歲9個月又3天之齡，成為台灣聯邦盃史上初登場第5年輕的女將。

受到武漢肺炎疫情影響，2020聯邦盃亞大區一級賽事時間、地點一再更動，從原訂2月中國大陸東莞舉行，一度要改至哈薩克舉辦，最終敲定在阿拉伯聯合大公國的杜拜展開賽事。

中華隊首戰與印尼交手，擔任開路先鋒的楊亞依出戰普列斯卡（Priska Madelyn Nugroho），在以4比6先丟首盤的情況下，次盤與對手鏖戰至搶7，4度化解賽末點，以7比6（12比10）扳回一城，可惜決勝盤體力不濟，苦吞「貝果」作收。

第2點的梁恩碩以2比6、6比4、2比6 不敵艾迪拉（Aldila Sutjiadi），在聯邦盃首嘗敗績，翁宜寧分析，輸球主因為非受迫性失誤太多，很多球都是梁恩碩打出界。

中華隊在連丟2點情況下，儘管第3點女雙無關勝負，詹詠然為讓年輕小將增加磨練機會，主動表達要與楊亞依搭檔，儘管楊亞依的截擊技術不夠純熟，截擊不斷失分，但詹詠然依舊為她打氣，最終兩人聯手以兩個7比5勝出。

聯邦盃亞大區一級賽事，共有中華隊、中國、南韓、印度、印尼與烏茲別克等6隊參賽，比賽採單循環，包括2場單打以及1場雙打，前2名隊伍可獲4月的升降賽門票。

由於首日南韓扳倒烏茲別克，中國擊敗印度，因此中華隊今天晚上8時對決南韓將是關鍵一役，預計將由梁恩碩打頭陣，而近期連續在杜拜女網賽、杜哈女網賽女雙奪冠的謝淑薇，這次睽違近4年再度披上國家隊戰袍，本週重回幸運地的她，將擔綱第2點單打，而第3點女雙則交由台灣網球姊妹花詹詠然與詹皓晴扛起。（編輯：洪學廣）1090304