馮俊凱環台賽獲亞洲第一 寫生涯最佳

（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣自由車名將馮俊凱今天在2020國際自由車環台公路大賽封關戰高雄站，以2小時45分33秒衝線，累計以14小時39分57秒總排第4，並順利保住象徵亞洲王者的藍衫。

2020國際自由車環台公路大賽今天進行最後一站高雄站，路線總長達128.47公里，最後來自澳洲聖托斯車隊的車手尼可拉斯（Nicholas White），以總成績14小時39分42秒拿下第一。

台灣好手馮俊凱則是拿下生涯在環台賽最佳的總排第4，且以亞洲第一作收，這不但是他生涯第一次帶走藍衫，也是環台賽自2012年升級後，地主選手的最佳成績。

最後一戰馮俊凱能否守住亞洲第一的關鍵，除要求穩，還包括減秒獎勵，他推崇隊友幫了大忙，「基本上我只是要盯著對手而已，可是真正去工作的是他們所有人，在集團為我儲存體力，確保我維持和對手之間的秒差，他們付出的比我還要多。」

第一站曾因機械故障，錯失爭搶前3名的彭源堂，今天總算吐了一口怨氣，他擊退一票好手，成功拿下單站第3。馮俊凱則透露：「平地站還是會以阿堂為主要，衝刺的部分，在我們這幾個裡面，他確實是最好的衝刺手。」（編輯：張雅淨）1090305