更多編輯台推薦新聞：
面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？
國際

面臨口罩荒 日科技大臣質詢被問：台灣善用IT防疫日本有嗎？

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同
政治

韓媒以蔡總統為封面 讚陳時中能力造就台韓不同

20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到
產經

20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到

以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情
兩岸

以為只是小流感 武漢疫區居民吐露官方隱匿實情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎／韓國也推口罩實名制 每人一週限購2片
首頁 / 運動

馮俊凱環台賽獲亞洲第一 寫生涯最佳

最新更新：2020/03/05 16:34

（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣自由車名將馮俊凱今天在2020國際自由車環台公路大賽封關戰高雄站，以2小時45分33秒衝線，累計以14小時39分57秒總排第4，並順利保住象徵亞洲王者的藍衫。

2020國際自由車環台公路大賽今天進行最後一站高雄站，路線總長達128.47公里，最後來自澳洲聖托斯車隊的車手尼可拉斯（Nicholas White），以總成績14小時39分42秒拿下第一。

台灣好手馮俊凱則是拿下生涯在環台賽最佳的總排第4，且以亞洲第一作收，這不但是他生涯第一次帶走藍衫，也是環台賽自2012年升級後，地主選手的最佳成績。

最後一戰馮俊凱能否守住亞洲第一的關鍵，除要求穩，還包括減秒獎勵，他推崇隊友幫了大忙，「基本上我只是要盯著對手而已，可是真正去工作的是他們所有人，在集團為我儲存體力，確保我維持和對手之間的秒差，他們付出的比我還要多。」

第一站曾因機械故障，錯失爭搶前3名的彭源堂，今天總算吐了一口怨氣，他擊退一票好手，成功拿下單站第3。馮俊凱則透露：「平地站還是會以阿堂為主要，衝刺的部分，在我們這幾個裡面，他確實是最好的衝刺手。」（編輯：張雅淨）1090305

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報