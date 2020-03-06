中華隊聯邦盃3天5戰 楊亞依汲取經驗不喊累

中華隊在聯邦盃亞大區一級賽事遭中國隊以0比3橫掃，但陣中楊亞依（右）3天5戰，經驗值大增，能與大滿貫球星同場較勁，讓她相當興奮。（四維體育推廣教育基金會提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年3月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）中華女團在聯邦盃亞大區一級賽事，遭中國隊以0比3橫掃，不過陣中小將楊亞依3天5戰，經驗值大進補，而能與大滿貫球星同場較勁，讓楊亞依相當興奮，並直呼「不會累」。

聯邦盃亞大區一級賽事今年在杜拜舉行，中華隊首戰爆冷1比2不敵印尼，第2戰以2比1逆轉南韓，接著迎戰中國，中華隊前2點單打的楊亞依、梁恩碩皆以直落二吞敗。

談到楊亞依擔綱第一點的表現，儘管吞敗，但教練翁宜寧仍稱讚楊亞依打得很棒，比賽節奏很快，可惜反拍非受迫性失誤稍嫌多了一點，無法把比數拉得更近。

中華隊第3點由詹詠然搭配楊亞依，迎戰中國組合彭帥與徐一璠，面對曾經是謝淑薇與詹詠然搭檔的彭帥，楊亞依數度勇敢地把來球往彭帥身上猛轟得分，也打出幾記漂亮的反拍直線穿越球，但最終激戰3盤，「詹楊配」仍以6比4、1比6、4比6落敗。

詹詠然這次聯邦盃兩度與楊亞依聯手，雙方默契也較前一場提升，她說：「亞依的確打得很好，第一盤對手還不太了解她的球路，但她很敢打，第2盤有好幾局都打到丟士才被搶走。」

值得注意的是，彭帥曾拿下2座大滿貫女雙冠軍，徐一璠是去年溫布頓網球錦標賽女雙亞軍，而詹詠然擁有大滿貫1座女雙、3座混雙頭銜，能與眾多好手同場較勁，也讓楊亞依既開心又感動。

今年15歲的楊亞依，3天內出賽5場，也是中華隊這次出賽最頻繁的選手，儘管僅拿下1勝，但仍從中獲取不少經驗，而她也絲毫未感到疲累，她說：「我不會累呀，腳也不會痠。」

中華隊目前戰績1勝2敗，後續將與印度、烏茲別克交手，想要取得4月升降賽入場券，得全力求勝，若拿下1勝1敗，可能維持保級，若2戰全敗，明年恐將降入亞大區二級。（編輯：張芷瑄）1090306