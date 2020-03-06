更多編輯台推薦新聞：
中華電5G方案出爐 月繳1399元以上自動升級
生活

中華電5G方案出爐 月繳1399元以上自動升級

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看
生活

圖解武漢肺炎防疫 個人及社區因應措施一次看

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽
專題

認識台南中國城 命運起伏近40年治安毒瘤變遊憩星鑽

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理
娛樂

武漢肺炎／米津玄師取消台灣演出 近期演唱會異動整理

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
宜蘭綠色博覽會因武漢肺炎停辦 21年來首次
首頁 / 運動

雷納德砍25分 快艇擊落火箭笑納6連勝

最新更新：2020/03/06 16:55

（中央社休士頓5日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）今天斬獲全隊最高25分，率隊在客場以120比105擊落休士頓火箭，笑納6連勝。

雷納德共繳出25分、6籃板、5助攻，隊友祖巴奇（Ivica Zubac）及哈洛（Montrezl Harrell）皆寫下雙十數據，前者拿下17分、12籃板，後者進帳19分、10籃板。

快艇另一看板球星喬治（Paul George）攻下13分，莫里斯（Marcus Morris）也貢獻11分，格林（JaMychal Green）也射進11分。

另一方面，火箭球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）砍下29分、15籃板，但隊友哈登（James Harden）僅奪得16分，全場只有17投4中。

本役快艇只在開賽不久時以2比4落後火箭，但隨後一路領先，領先幅度最多達到30分。

快艇與火箭本季迄今對決4場，分別拿下兩勝，本季剩餘賽事不會再碰頭。

快艇今天拿下勝利後，目前例行賽戰績43勝19敗，西區聯盟排名第2。火箭吞敗後，戰績來到39勝22敗，西區聯盟排名第4。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1090306

延伸閱讀
雷納德關鍵跳投超前比分 快艇主場力克火箭[影]

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報