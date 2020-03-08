聯邦盃中華隊勝烏茲別克 明年仍遭降級

（中央社記者龍柏安台北8日電）2020聯邦盃亞大區一級賽，今天凌晨進行最後一場賽事，中華隊在封關戰雖以2比1擊敗烏茲別克，可惜經勝敗場比較後，中華隊與烏茲別克明年將降至亞大區二級。

2020聯邦盃亞大區一級賽，原訂今年2月4日至8日在中國東莞舉行，不過因武漢肺炎（COVID-19、2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，順延到3月3日至7日，移師阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行。

中華隊今天賽前戰績僅1勝3負，今天靠著女單小將楊亞依，以及雙打的詹詠然、詹皓晴都順利拿下勝利，終場2比1逼得烏茲別克吞下5連敗、排名探底，中華隊戰績則追上印尼與南韓，同以2勝3負扯平。

可惜中華隊5天賽事當中，累計共拿下6點勝利，並吞下9點敗績，透過勝敗場數比較後，排在南韓、印尼之後，名列第5，也意味著明年將與烏茲別克降至亞大區二級。

年僅15歲的女單小將楊亞依，連續5天出賽總算在今天拿下首勝，賽後她坦言：「努力4天，終於在第5天拿下首勝，謝謝大家給我這個機會可以好好磨練自己。」

楊亞依也透露，教練常對她說機會來的時候都沒有好好把握，原本她無法體會這句話，「這一次，我有把握住了。」

本屆聯邦盃亞大區中國以5戰全勝排名第1、印度4勝1負名列第2、南韓排名第3、印尼第4。（編輯：戴光育）1090308