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吳東融陳子豪猛打賞 兄弟熱身賽擊退悍將

最新更新：2020/03/08 22:14

（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒今天在斗六棒球場的晚場熱身賽，由富邦悍將交手中信兄弟，兄弟整場敲出16支安打，其中吳東融、陳子豪都敲3支安打，演出猛打賞，幫助球隊終場以9比6擊退悍將。

兄弟1局下就展開攻勢，吳東融、陳子豪接連敲安打，攻下1分後，林智勝選到保送，張志豪再敲三壘安打，帶有2分打點，取得3比0領先。

雖然2局上悍將靠著高國麟轟出2分全壘打，僅剩1分落後。不過2局下兄弟一、三壘有人時，吳東融、陳子豪都敲安打，各帶有1分打點；5局下蘇緯達再敲1打點安打，兄弟取得6比2領先。

兄弟6局下再度展開攻勢，王勝偉、王威晨敲安打後，吳東融擊出雙殺打，不過送回1分，之後周思齊、詹子賢都敲安打，共送回2分。8局上悍將的申皓瑋敲出2分砲，9局上蔣智賢也轟2分砲，不過最終兄弟仍以9比6擊退悍將，目前官辦熱身賽戰績6勝1敗。

此戰雙方都推出洋投先發，兄弟的羅傑斯投4局，被敲3支安打，包含1發全壘打，出現2次保送，失2分，奪下熱身賽第2勝。悍將的羅力也是投4局，被敲8支安打，投2次保送、5次三振，失5分，吞下敗投。（編輯：李錫璋）1090308

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