中職開幕不排除再延 12日防疫會議決定

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒今天召開會員代表大會及常務理事會，選出增額的理監事和常務理事，也討論武漢肺炎應變措施，中職會長吳志揚表示，不排除再延賽，明天防疫會議將做出正式決定。

體育署長高俊雄今天在立法院表示，武漢肺炎疫情如果沒有減緩，建議中華職棒延後開幕賽事。中職今天剛好召開會員代表大會，選出增額的理監事，增加味全龍隊4人，再選出增額的常務理事2人，分別為味全龍代表徐文芳、前司法院長賴浩敏。

中職也在會中討論武漢肺炎的應變措施，會長吳志揚表示，明天將召開防疫會議，邀請衛福部防疫專家、體育署高層、各球場所在地衛生主管機關。中職已經針對大型集會活動6項指標做報告，明天也會請專家來看。

吳志揚指出，根據衛福部消息，4月初清明節會是另一波高度傳染的機會，希望這期間不要辦大型活動，「如果明天中職的防疫計畫還是讓專家有疑慮，也會討論不排除再延賽，我們會完全遵照政府相關要求，希望當防疫的模範生，而不是破口」。

原本中職開幕戰已經從14日延至28日，如今因為要避開清明節，可能又會延到4月中旬，目前日、韓職棒也都計畫4月中開幕。

對於閉門打比賽的選項，桃園市長鄭文燦曾建議過。吳志揚說：「如果閉門可以解決，根本也不必延，我們也會考慮，只是要等球團決議，非不得已，大家應該比較不喜歡閉門，這也是日韓職棒延賽的考量。」

吳志揚指出，職棒紀錄延續很重要，例行賽240場要想辦法打完，所以當往後延賽也不可行了、疫情又沒有好轉，「只好閉門，明天必須要做正式決定，馬上就要見真章，總要提前兩個星期賣票」。

至於是否考慮採用梅花座，讓觀眾距離能保持1公尺以上，吳志揚說也還要討論。（編輯：唐聲揚）1090311