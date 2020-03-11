備戰東京奧運 體育署擬找防疫醫師隨隊

（中央社記者陳至中台北11日電）武漢肺炎疫情延燒，體育署長高俊雄今天表示，如果東京奧運未延期，會對選手的飲食、住宿等各層面，做好萬全準備，並考慮找防疫醫師隨隊。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部報告業務概況，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，體育賽事的應對備受朝野立委關注。

民進黨立委黃國書質詢時，擔心台灣承辦的奧運棒球6搶1資格賽，拒絕中國隊來台，可能會影響台灣爭取奧運代表權。高俊雄表示，要等到4月國際棒球總會執委會開會才能明朗。

許多運動項目的奧運資格賽將於近日舉行。高俊雄答詢時表示，已提醒選手，如果無關或已取得奧運資格，就建議不要前往參與。如果該賽事仍攸關奧運資格，體育署會依照中央流行疫情指揮中心公布的相關準則，給予選手協助，例如在飛機航班的安排上，盡量避免在有風險的地點轉機。

高俊雄表示，目前正關注東京奧運是否會停辦，國訓中心已啟動防疫措施，採高標準防疫，調查其中教練、相關人員的旅遊史等。

高俊雄說，東奧如果未延期，體育署也會謹慎規劃選手的住宿、飲食等，包括評估是否要入住選手村。除了原本就會有的隨隊醫護人員，也考慮再擴編團隊，和中央流行疫情指揮中心協調，找防疫醫師隨團，在賽事期間適時給予防疫建議。

教育部長潘文忠今天下午在部務會議中也提到，疫情仍不斷發展，不知何時會告一段落，接下來有許多大型活動和體育賽事，都要考慮應變措施。

潘文忠提到，包括高中籃球聯賽（HBL）、大專籃球聯賽（UBA），都有關門比賽、不開放民眾入場的經驗，全國中等學校運動會（全中運）資格賽也於近日在屏東縣舉行，相關防疫措施可供後續賽事參考。（編輯：張雅淨）1090311