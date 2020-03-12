NBA生涯恐提前退役 卡特：感謝支持

（中央社記者黃巧雯台北12日電）美國職籃NBA亞特蘭大老鷹的「飛人」卡特原定本球季結束退休，受武漢肺炎疫情影響，NBA宣布將暫停賽事，恐被迫提前退役，卡特表示，若真的如此，他感謝大家多年支持。

卡特（Vince Carter）自1998年起展開NBA生涯，歷經22個球季，而他早已宣告本球季結束後將引退，今天猶他爵士法籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），NBA宣布全面暫停2019-20球季剩餘賽事。

老鷹今天與紐約尼克交手，在延長賽倒數不到20秒時，卡特在全場歡呼下再度登場，靠著隊友楊恩（Trae Young）傳球，投進三分球，他隨即開心地擁抱隊友，並雙手合十向觀眾席的球迷致意，最終老鷹以131比136輸球，卡特此役出賽13分鐘，進帳5分、1籃板。

不過，若NBA例行賽後續未恢復比賽，今天恐成為卡特NBA生涯的最後一戰，那記三分球可能是他最後一次出手。

卡特表示，若是用這種方式，宣告職業生涯結束，將是非常荒誕。

卡特即使今年已43歲，仍選擇在場上奮戰，他表示，自己努力保持身形，當旁人對他說，「我不知道你怎麼做到的，你看起來還能打好幾年球」，卡特形容這些話聽起來猶如拿下總冠軍的感覺。

「這真的是不可思議的一夜。」卡特賽後在推特上留言，如果真的是如此，感謝這22年來大家對他的熱愛與支持。（編輯：吳協昌）1090312