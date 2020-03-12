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大專聯賽南華3次失誤 嘉大單局灌5分逆轉勝

最新更新：2020/03/12 20:46
108學年度大專校院棒球聯賽（公開一級）12日繼續進行複賽賽程，嘉義大學（圖）面對南華大學，靠著南華失誤及6局灌5分奠定大局，終場就以5比2逆轉獲勝。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年3月12日
108學年度大專校院棒球聯賽（公開一級）12日繼續進行複賽賽程，嘉義大學（圖）面對南華大學，靠著南華失誤及6局灌5分奠定大局，終場就以5比2逆轉獲勝。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真　109年3月12日

（中央社記者楊啟芳台北12日電）大專棒球聯賽複賽南華大學今天對上嘉義大學，南華守備狀況比起上一場仍沒改善，全場發生3次失誤，讓嘉大靠著6局下的5分大局，終場以5比2逆轉勝。

此戰2局上沈朕清不死三振上壘，接著嘉大捕手發生暴傳，沈朕清在推進三壘途中，中外野手鍾富淳又出現傳球失誤，南華拿下1分。6局上嘉大先發洪紹恩投球出狀況，丟出觸身球後，被沈朕清敲二壘安打，南華取得2比0領先。

6局下戰況風雲變色，南華先發曾家鋐投保送後，莊季霖掃出二壘安打追回1分，曾家鋐被打退場；接著李皓偉敲三壘安打追平比數，黃家德高飛犧牲打再添1分，緊接著游擊手發生要命失誤，嘉大單局靠3支長打、2次失誤，灌5分逆轉超前，奠定勝基。

嘉大洪紹恩先發6局僅被敲2安打，投出8次三振。總教練鍾宇政表示，「今天他投得不錯，沒有出現太多保送，有效控制住場面。」去年預賽洪紹恩先發對輔大投得不理想，如今準備到位，成為嘉大爭取4強門票重要的戰力。

嘉大預賽投打出色發揮，奪B組第一，帶3勝進複賽。嘉大首戰敗給國體後，今天在副校長黃光亮到場加持下，擊敗南華奪複賽第4勝，以12分積分暫居複賽第2，有望睽違12年重返4強。

談到複賽前兩戰球隊表現，鍾宇政認為，「球隊太久沒有拿好成績，球員太想要贏，就會綁手綁腳，其實球員都準備好了，只要平常心發揮，一切盡人事聽天命。」（編輯：張雅淨）1090312

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