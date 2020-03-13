首度戰勝2大魔王 彭名揚青年盃400公尺跨欄摘金

（中央社記者黃巧雯新北13日電）台灣跨欄好手彭名揚將學長陳傑、余嘉軒視為「大魔王」，作為努力目標，靠著近期調整心態，今天在青年盃公開男子組400公尺跨欄決賽，以51秒57摘金，也是生涯首度戰勝學長。

109年新北市全國青年盃田徑錦標賽今天在板橋第一運動場展開最後一天賽事，400公尺跨欄決賽在滂沱大雨的情況下鳴槍起跑，陳傑透露，過程中試著用力眨眼，仍無法甩開雨水，他與彭名揚坦言，表現多少會受雨勢影響，主要以安全、不要受傷為優先。

雖然天氣冷，彭名揚步伐一度放不開，最後關頭還差點抽筋，最終仍以51秒57收下金牌，余嘉軒、張宸與、陳傑分居第2至4名，彭名揚表示，今天身體、節奏都能跟得上，跑起來不像之前那麼吃力，希望未來有機會能在天氣好的時候擊敗學長。

談到進步關鍵，彭名揚認為，主要是「心態」，之前太想拚，一旦沒跑出成績，失落感就會很大，而他後來告訴自己，以維持表現為優先，並在不同項目持續尋求進步。

彭名揚進入國訓中心之後，以學長陳傑、余嘉軒為努力目標，並視為2大魔王，希望從學長身上汲取經驗、成熟、穩定度。

彭名揚400公尺跨欄生涯最佳成績為50秒19，後續還將參加全國大專校院運動會、台灣國際田徑公開賽，以目前調整狀態和身體狀況，他有信心成績能衝到50秒內。

陳傑坦言，由於跑道積水，今天跨欄節奏也受到影響，當下只能隨機應變，沒辦法發揮全力跑，如果沒有下雨，相信大家成績都會不錯。

陳傑目前排名第21名，積分前40名有機會取得奧運資格，但受到武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，不少國際賽事延期或取消，陳傑認為，還是以安全為主，由於出國就有風險，如果返台後還要隔離、影響練習，可能損失更大。（編輯：張芷瑄）1090313