日職官辦熱身賽最終戰 王柏融吞2次三振火腿落敗

（中央社記者楊啟芳台北15日電）日本職棒官辦熱身賽今天進行到最後一天，日本火腿隊交手橫濱DeNA比賽，王柏融先發打第5棒，3打數沒有安打，而且吞下2次三振，火腿打線遭到壓制，終場以1比7不敵橫濱。

王柏融今天先發打第5棒，擔任左外野手，2局下及4局下都遭到三振，6局下在一、二壘有人時擊出二壘滾地球，原一壘跑者出局，王柏融上到一壘，不過接下來被換代跑，退場休息。總計王柏融3打數沒有敲出安打，官辦熱身賽出賽13場，打擊率3成。

此戰2局上橫濱隊的羅培茲（Jose Lopez）、宮崎敏郎敲安打後，伊藤光擊出高飛犧牲打，先馳得點；火腿隊2局下渡邊諒及石井一成接連敲二壘安打，攻下1分，形成1比1平手。

不過橫濱隊6局上攻下大局，一、二壘有人時宮崎敏郎敲出二壘安打，帶有1分打點，百瀬大騎也擊出1打點安打，之後大和敲出清壘三壘安打，帶有3分打點，這局共得5分；7局上佐野惠太敲陽春砲，終場橫濱就以7比1奪勝。

橫濱隊此戰先發投手石田健大投4局，被敲3支安打，投出2次保送、3次三振，失1分；接手的斐普勒斯（Michael Peoples）投5局，僅被敲2支安打，也投出2次保送、3次三振，無失分，奪下勝投，兩人聯手壓制火腿打線。（編輯：方沛清）1090315