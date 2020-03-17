大專聯賽嘉大像12強賽墨西哥 預約冠軍戰打文化

（中央社記者謝靜雯台中17日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，嘉義大學今天與高苑科大交手，嘉大抓準對方守備狀況搶分，兩隊4比4握手言和，嘉大總教練鍾宇政將球隊比擬成12強賽的墨西哥隊，備戰4強決賽強化心理素質。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，嘉義大學和文化大學先前就已經確定晉級4強決賽，嘉義大學今天與高苑科大交手，力拚以複賽第一名成績晉級決賽。

嘉大首局先馳得點，高苑2局反攻，靠著保送、野手選擇、接連3支安打，追回2分、超前比數，4局高苑再靠著保送、接連安打，拿下2分，取得4比1領先。

嘉大5局再起攻勢，靠著保送、安打、觸身球保送、滾地球先追1分，再靠著對方守備失誤一口氣跑回2分、扳平比數，兩隊9局打完都沒有再添分數、握手言和。

嘉大今天沒能贏球，複賽戰績（預賽對戰帶入）5勝1敗1和，積分比文化大學低，文化大學確定以複賽第一名晉級，嘉大以複賽第二名晉級。

備戰28日開打的4強決賽，鍾宇政說，主要加強球員的心理素質，讓他們可以承受更大的壓力，球隊沒有特別突出的投手戰力、是靠打擊戰，現階段打線2到4棒都發揮不錯，但5、6棒就會出現斷層，需要再調整。

嘉大因為投手戰力不突出，幾場比賽都採用投手車輪戰，今天也動用7任投手，鍾宇政表示，「有狀況就換，我們就像世界12強棒球賽的墨西哥隊」，也開玩笑的說：「希望我們可以取得奧運門票」，意指希望最後可以爭取最佳成績。

嘉大此次大專聯賽打出好成績，複賽更擊敗強敵文化大學，被戲稱為「文化殺手」，鍾宇政表示，「球隊遇強則強，但也常出現該贏的比賽打得很辛苦的狀況」，預約與文化大學冠軍戰再碰頭。（編輯：張芷瑄）1090317