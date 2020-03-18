余謙完投飆13K陽尚衛關鍵安 開南大專聯賽晉4強

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學18日與國立體大交手，兩隊王牌投手同場飆速，開南余謙（圖）完投9局飆13K，率隊以3比3逼和比賽，助隊搶下最後一張4強門票。中央社記者謝靜雯攝 109年3月18日

（中央社記者謝靜雯台中18日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學與國立體大交手，兩隊王牌投手同場飆速，開南余謙完投9局飆13Ｋ、陽尚衛關鍵二壘打，以3比3逼和比賽，搶下最後一張4強門票。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，國立體大今天賽前已經確定晉級4強決賽，希望爭取複賽最佳名次，攸關4強對戰隊伍，開南大學則沒有輸的空間，國立體大派出王牌莊陳仲敖先發，開南大學則由大一王牌投手余謙先發。

今天比賽為投手戰，兩隊前4局沒有拿下分數，國體5局靠著陳毅安打、保送、莊韋恩安打先馳得點，再靠著高飛犧牲打，跑回第2分。

開南大學比賽前半段打線受制，6局靠著接連安打、失誤先追回1分，7局1人出局後保送、安打攻占得點圈，陽尚衛二壘打，一棒送回2分、超前比數；國體8局再追分，靠著接連2支二壘打，3比3扳平比數。

兩隊比賽後半段都沒有再添分、打成和局，開南大學複賽戰績3勝3敗1和、複賽第4名晉級，4強將與文化大學交手，國立體大戰績4勝2敗1和、複賽第3名晉級，4強將與嘉義大學爭冠軍戰門票。

莊陳仲敖今天先發投6.2局，被敲出6支安打，投出4次三振，失掉3分（1分責失分），最快球速約146公里，余謙完投9局被敲9支安打，飆出13次三振，失掉3分責失分，飆速150公里、表現亮眼。

開南總教練郭李建夫表示，有詢問余謙的狀況，他說可以投完，比賽後半段出現危機一度想過要換投，牛棚投手也準備好了，「但身為球隊的王牌，就要讓他掌握球隊比賽輸贏」。

開南複賽打得跌跌撞撞，終於順利晉級4強決賽，郭李建夫表示，今天比賽前半段打線串聯不是很好，但面對高張力的比賽，是讓球員成長很好的機會，4強首戰再與文化大學碰頭，郭李建夫表示，此次球隊的目標就是設定4強，4強球隊實力都不會差太多，但也喊話全力搶勝。（編輯：張芷瑄）1090318

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，18日由開南大學與國立體大交手，國立體大派出王牌投手莊陳仲敖先發，終場兩隊以3比3戰成平手。中央社記者謝靜雯攝 109年3月18日