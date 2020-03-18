更多編輯台推薦新聞：
特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊
生活

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

余謙完投飆13K陽尚衛關鍵安 開南大專聯賽晉4強

最新更新：2020/03/18 18:51
108學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學18日與國立體大交手，兩隊王牌投手同場飆速，開南余謙（圖）完投9局飆13K，率隊以3比3逼和比賽，助隊搶下最後一張4強門票。中央社記者謝靜雯攝　109年3月18日
108學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學18日與國立體大交手，兩隊王牌投手同場飆速，開南余謙（圖）完投9局飆13K，率隊以3比3逼和比賽，助隊搶下最後一張4強門票。中央社記者謝靜雯攝　109年3月18日

（中央社記者謝靜雯台中18日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽，開南大學與國立體大交手，兩隊王牌投手同場飆速，開南余謙完投9局飆13Ｋ、陽尚衛關鍵二壘打，以3比3逼和比賽，搶下最後一張4強門票。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，國立體大今天賽前已經確定晉級4強決賽，希望爭取複賽最佳名次，攸關4強對戰隊伍，開南大學則沒有輸的空間，國立體大派出王牌莊陳仲敖先發，開南大學則由大一王牌投手余謙先發。

今天比賽為投手戰，兩隊前4局沒有拿下分數，國體5局靠著陳毅安打、保送、莊韋恩安打先馳得點，再靠著高飛犧牲打，跑回第2分。

開南大學比賽前半段打線受制，6局靠著接連安打、失誤先追回1分，7局1人出局後保送、安打攻占得點圈，陽尚衛二壘打，一棒送回2分、超前比數；國體8局再追分，靠著接連2支二壘打，3比3扳平比數。

兩隊比賽後半段都沒有再添分、打成和局，開南大學複賽戰績3勝3敗1和、複賽第4名晉級，4強將與文化大學交手，國立體大戰績4勝2敗1和、複賽第3名晉級，4強將與嘉義大學爭冠軍戰門票。

莊陳仲敖今天先發投6.2局，被敲出6支安打，投出4次三振，失掉3分（1分責失分），最快球速約146公里，余謙完投9局被敲9支安打，飆出13次三振，失掉3分責失分，飆速150公里、表現亮眼。

開南總教練郭李建夫表示，有詢問余謙的狀況，他說可以投完，比賽後半段出現危機一度想過要換投，牛棚投手也準備好了，「但身為球隊的王牌，就要讓他掌握球隊比賽輸贏」。

開南複賽打得跌跌撞撞，終於順利晉級4強決賽，郭李建夫表示，今天比賽前半段打線串聯不是很好，但面對高張力的比賽，是讓球員成長很好的機會，4強首戰再與文化大學碰頭，郭李建夫表示，此次球隊的目標就是設定4強，4強球隊實力都不會差太多，但也喊話全力搶勝。（編輯：張芷瑄）1090318

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，18日由開南大學與國立體大交手，國立體大派出王牌投手莊陳仲敖先發，終場兩隊以3比3戰成平手。中央社記者謝靜雯攝　109年3月18日
108學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽，18日由開南大學與國立體大交手，國立體大派出王牌投手莊陳仲敖先發，終場兩隊以3比3戰成平手。中央社記者謝靜雯攝　109年3月18日

延伸閱讀
大專聯賽余謙飆10次三振 帶領開南勝高苑科大

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報