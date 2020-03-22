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桃猿第9局猛攻6分勝兄弟 黃子鵬優質先發

最新更新：2020/03/22 21:24

（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職棒今天在洲際棒球場進行官辦熱身賽，雖中信兄弟一度將戰局扳成平手，不過9局上樂天桃猿包含葉竹軒2分砲在內得6分，終場10比4奪勝，黃子鵬演6局失1分優質先發。

桃猿1局上靠著林泓育敲出帶有1分打點的二壘安打，先馳得點；2局下兄弟的蘇緯達、陳子豪、黃鈞聲接連敲出安打，追平比分。

5局上桃猿的林承飛轟陽春全壘打後，陳晨威靠著游擊手王勝偉失誤上壘，再透過推進、林立的安打跑回本壘，桃猿取得3比1領先；8局上陳晨威擊出內野安打後，成晉犧牲短打，林泓育補上安打，桃猿再添1分。

兄弟8局下展開反攻，滿壘時詹子賢、蘇緯達接連敲安打，各帶有1分打點，陳子豪再擊出高飛犧牲打，形成4比4平手。

不過9局上桃猿也攻下大局，滿壘時陳晨威敲出安打，帶有2分打點，之後成晉也敲2分打點安打，下一棒葉竹軒更是從蔡齊哲手中轟2分全壘打，終場桃猿就以10比4擊退兄弟。

此戰雙方都推出本土投手先發，桃猿黃子鵬主投6局，被敲6支安打，出現1次保送，送出4次三振，僅失1分，演出優質先發，勝投由王躍霖拿下。兄弟廖乙忠則是投5局，被敲7支安打，沒有出現保送，送出6次三振，失3分含2責失。（編輯：李錫璋）1090322

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