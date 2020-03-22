自認個人獎絕緣體 林俊吉獲UBA冠軍賽MVP

（中央社記者龍柏安台北22日電）自嘲是個人獎的絕緣體，健行科大後衛林俊吉壓根沒想過，自己學生籃球生涯的第1座個人獎項，竟然就是UBA個人獎「頭獎」、冠軍賽MVP。

108學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，今天在台北小巨蛋進行壓軸決賽，健行科大最終以60比54擊敗台灣師大，順利完成2連霸，同時也是4年內第3度奪冠，而大四後衛林俊吉則首度獲選為冠軍賽MVP。

今天攻下12分的林俊吉坦言，一直以來他都和個人獎項無緣，大一菜鳥時，他非常渴望可以拿到新人王，最後卻落選讓他一度很受傷。

今天比賽結束後，「阿吉」林俊吉坦承，他真沒想過自己會是MVP得主，除了自己始終和個人獎沒緣分，另一方面他也認為今天隊友表現的很出色，「我一直以為是隊友簡廷兆，他今天打得很好。」

不過當頒獎典禮主持人，宣布MVP得獎人是林俊吉時，他雖有些訝異，不過仍開心地說：「這座獎至少撫平了我大一沒拿到新人王的遺憾。」

阿吉強調，他非常感謝身旁有一群優秀地隊友，若不是奪冠，他也沒辦法拿到這座個人獎項，而今年暑假將從大學畢業的他也開玩笑說：「我學生籃球生涯的第1個個人獎，竟也是最後一個，至少我沒有全部空手。」

女子組方面，世新大學今天以60比56擊敗文化大學，奪得隊史首冠，而繳出11分、16籃板的大三中鋒林蝶，也獲選為冠軍賽MVP，她不居功謙遜地表示：「我真心覺得，所有隊友都是MVP。」（編輯：陳政一）1090322