味全龍官辦熱身賽勝場開張 一二軍正式賽都打猿

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職味全龍隊官辦熱身賽勝場終於開張，3局單局攻下6分、奠定勝基，洪瑋漢開轟好手感，率隊以8比3擊敗樂天桃猿隊，為味全重返後一軍官辦熱身賽首勝，味全重返後一、二軍首勝都是桃猿貢獻。

味全龍隊今天賽前在中職一軍官辦熱身賽11場出賽，戰績10敗（1和）、11連不勝，今天官辦熱身賽球隊最終戰，與樂天桃猿隊在洲際棒球場交手，力拚勝場開張。

樂天隊首局先拿1分，2局再靠著失誤、接連暴投，林智平適時安打送回第2分；味全龍隊前2局沒有拿下分數，3局靠著保送、林孝程二壘打、滾地球追回1分，洪瑋漢安打送回追平分，再靠著失誤、曾陶鎔、李凱威、吳睿勝接連安打添分，單局攻下6分、拉開領先差距。

味全龍隊4局再添1分，桃猿隊7局靠著林立適時二壘打追回1分，7局下半味全龍隊洪瑋漢開轟，陽春砲幫助球隊取得8比3領先；洪瑋漢今天單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，個人官辦熱身賽首轟也出爐。

桃猿隊先發投手翁瑋均，今天賽前官辦熱身賽2場先發出賽，總計投8.1局失掉13分皆為責失分，出賽防禦率14.04，戰績1勝，今天總計投2.2局被敲5支安打，投出1次三振、1次保送，失掉6分（2分責失分），3局沒有投完提前退場，承擔敗投。

味全龍隊21日在二軍例行賽以2比1擊敗樂天桃猿隊，為歷史性首勝，今天一軍官辦熱身賽再擊敗桃猿，重返中職後一二軍正式賽首勝，都是從桃猿手中拿下。

中職官辦熱身賽賽程至明天結束，最終戰為統一獅隊與富邦悍將隊在洲際棒球場交手，中職一軍開幕戰將於4月11日如期開打。（編輯：黃世雅）1090323