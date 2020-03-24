大專聯賽決賽28日開打 每隊限50人團進團出觀賽

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽28日將開打，首戰將由開南大學（圖）與文化大學爭搶冠軍戰門票。中央社記者謝靜雯攝 109年3月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）108學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽28日將開打，配合武漢肺炎防疫，不開放民眾自由入場，4強球隊每隊開放50人親友團觀賽，名單需於27日中午前提出，採團進團出。

108學年度大專棒球聯賽（公開一級）決賽將於28、29日於三重棒球場舉行，28日4強決賽首戰下午1時由上屆冠、亞軍隊伍文化大學與開南大學交手，另一場比賽於下午5時由嘉義大學與國立體大交手，勝隊晉級冠軍戰，敗隊爭季軍，兩天賽事皆由FOX體育台轉播。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，大專體總提出防疫相關規範，決賽將不開放民眾自由入場，晉級4強隊伍每隊開放50人親友團入場，各校需有統一聯絡人統整觀賽名冊，並於27日中午12時前傳真繳交名單，入場依照指示安排就座，每名觀眾間需相隔1公尺以上。

文化大學此次力拚大專聯賽3連霸，以複賽戰績第一名晉級，開南大學複賽就曾與文化大學交手，當時以3比8吞敗，4強再交手、全力搶勝。開南陣中大一王牌投手余謙近期投球均速不斷進步，目前極速150公里、均速超過146公里，無論決賽投哪一場，都將是矚目焦點。

嘉義大學此次打出驚奇，複賽與文化大學交手，以12比9拿勝，得到「文化殺手」封號，睽違12年重返大專聯賽4強、直指冠軍戰門票。國立體大睽違4年重回大專聯賽4強，陣中王牌投手莊陳仲敖在複賽終戰先發對開南大學，與余謙同場飆速，表現也不遜色，決賽出賽也將是觀賽重點。（編輯：張雅淨）1090324