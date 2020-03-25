全中運全大運延期 高俊雄提配套排序賽方案

（中央社記者龍柏安台北25日電）體育署長高俊雄今天表示，因應武漢肺炎疫情影響，降低群聚感染風險，109年全中運、全大運與身障運動會全部順延，也會有排序賽相關配套措施，降低比賽延期造成的影響。

由於全國中等學校運動會攸關國中、高中運動員升學保送資格，高俊雄透露，將透過舉辦排序賽來解決學生保送加分問題，目前比賽地點、時間還在評估，不過他強調，體育署已有備案，預計最晚會在6月中以前比完。

高俊雄指出，過去全中運每年參賽人數約在1萬2000人，全大運參加運動員也在8000至9000人之間，將會對縣市政府的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫造成很大負擔，「因此我們將排序賽和全中運脫勾，讓學生升學權益不會受到影響」。

高俊雄說，過去每年參與徵試的學生，約有350人，今年排序賽僅限有全中運參賽資格的國高中應屆畢業生報名參賽，不過也有特例，他說：「有些團體項目會有低年級選手參賽，比如說羽球雙打有高二和高三的組合，這種我們允許參賽，不過成績只算高三學生。」

排序賽目的是讓選手可以排名高低不同，取得不同程度的加分保送，因此高俊雄也表示，排序賽的成績將不列入紀錄，他評估排序賽最多參賽人數也僅700人左右，預計4月30日截止報名。

而大學應屆畢業生若要考專任運動教練資格，也需全國大專校院運動會或全國運動會成績，由於今年沒有舉辦全國運動會，因此全大運成了最重要的資格賽，高俊雄說：「如果全大運延到10月舉辦，我們將保留大學應屆畢業生的參賽資格。」

109年全國中等學校運動會，原訂在4月18日至23日在屏東縣舉行，而全國大專校院運動會則訂於5月2日至6日，於高雄大學舉辦。（編輯：張芷瑄）1090325