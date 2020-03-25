選手黃金計畫配合奧運延期 高俊雄：經費充裕

武漢肺炎疫情延燒，體育署長高俊雄（左3）25日宣布，全國中等學校運動會、全國大專校院運動會及全國身心障礙運動會延期，待疫情獲得控制後，再選擇適當時機舉辦；針對應屆畢業生權益也將另外研擬配套措施。中央社記者黃巧雯攝 109年3月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日電）東京奧運延期，體育署長高俊雄今天表示，將調整組團和培訓計畫，其中協助選手備戰東京奧運的黃金計畫將配合延期，因經費來自運動發展基金，他也打包票，經費充裕無虞。

因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐，原定7月24日開幕的2020東京奧運確定延期，體育署已請中華奧會配合奧運延期，調整組團計畫及後勤工作團隊所訂住宿飯店。

針對已取得奧運資格的選手，體育署與國訓中心將輔導各培訓隊依奧運延期時間，調整培訓以及參賽計畫，也會確保選手參賽資格。

高俊雄表示，相關備戰計畫包括黃金計畫等同樣將延期，而選手備戰所需經費來自運動發展基金，他強調「這部分充裕無虞」。

至於仍持續爭取奧運門票的選手，體育署將視奧運資格賽時間及疫情狀況，輔導各培訓隊調整培訓以及參賽計畫，同樣也會注意選手們身心狀態，適時安排心理師輔導。

另外，東京奧運棒球6搶1最終資格賽先前已從4月延至6月舉辦，高俊雄指出，6搶1資格賽前提須先打完美洲區資格賽，冠軍隊取得門票，第2、3名隊伍參加6搶1。

高俊雄表示，世界棒壘球總會預計4月下旬召開執委會，相信後續資格賽時程安排，也會考慮奧運延期，而他也強調6搶1在台灣舉辦，應該是不會變。（編輯：張芷瑄）1090325