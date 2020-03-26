3箭搶救運動產業 體育署推消費抵用券

武漢肺炎延燒，國內外不少運動賽事取消或延期舉辦，為搶救運動產業，體育署長高俊雄（中）26日宣布，將投入經費，除了強化運彩玩法、補助運動團體營運成本外，並推出運動消費抵用券。中央社記者黃巧雯攝 109年3月26日

（中央社記者黃巧雯台北26日電）武漢肺炎衝擊運動產業，體育署長高俊雄今天宣布，將射3支箭，預計投入新台幣32億元，除了強化運彩玩法、補助運動團體營運成本外，將推出運動消費抵用券，一人補助500元。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）蔓延，國內外不少運動賽事取消或延期舉辦，為搶救運動產業，體育署規劃運動產業紓困振興方案，明天將提報運動發展基金管理會討論後定案。

美國職籃（NBA）、歐洲足球職業聯賽相繼停賽後，首當其衝為國內運彩經銷商，短短10天投注金額減少8億元，高俊雄表示，第一支箭為協助運動彩券經銷商，包括新增投注標的、強化投注賽事玩法、提高獎金支出率、補助租金等。

對於運動事業及體育團體籌辦全國性及國際性運動賽事，因疫情造成籌辦賽事開支增加，體育署也將給予補助。

值得注意的是，除了經濟部與文化部推出振興抵用券外，體育署規劃運動消費抵券券，高俊雄指出，民眾到運動場館、觀賞運動賽事或參加運動賽事，一人抵用金額500元，計畫編列15億元，預計300萬人受惠。

為提升便利性，高俊雄指出，規劃採行動支付的方式進行抵用，將在疫情趨緩後正式上路，實施期間為一年。（編輯：吳協昌）1090326