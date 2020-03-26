兄弟二軍2局灌13分擊退獅 開季奪6連勝

（中央社記者楊啟芳台北26日電）中華職棒今天在中信園區進行的二軍例行賽，雖然獅隊一開始取得領先，不過第4及第5局兄弟一共攻下13分，終場以15比9奪勝，二軍開季以來6連勝，許基宏此戰5打席全上壘。

獅隊1局上靠著林勝傑轟出3分全壘打，率先攻下分數，2局上再出現連續安打，攻下2分，取得5比0領先。

不過2局下，兄弟的陳家駒擊出高飛犧牲打，4局下更是攻下大局，林書逸、許基宏、曾頌恩、吳東融、陳家駒都敲出安打，加上王勝偉敲2分打點三壘安打，潘志芳、許基宏之後也都敲安，一共打了12人次，攻下7分，反倒取得領先。

5局下兄弟又打了11個人次，吳東融獲保送後，陳家駒敲出二壘安打，再靠著暴投跑回本壘，之後王勝偉轟出2分砲，林書逸敲出1分打點三壘安打，再利用暴投回本壘，隨後曾頌恩敲1打點安打，這局再下6分。

6局上及8局下雙方各攻下1分，雖然9局上獅隊的黃紹熙敲出2分打點二壘安打，陳重廷再補上安打添1分，終場兄弟還是以15比9奪勝，二軍開季以來奪下6連勝，暫居第一。

兄弟的許基宏之前已經連5場有全壘打演出，雖然此戰連續紀錄中斷，不過狀況仍十分火燙，2打數敲出2支安打，選到3次保送，包辦1分打點、3得分。（編輯：屈享平）1090326