璞園第4節先生李啟瑋 連3顆3分轟垮台銀

（中央社記者龍柏安台北26日電）第4節最後2分16秒，桃園璞園建築射手李啟瑋終於打卡上班，靠著他關鍵地3顆3分球，幫助球隊成功甩開對手追擊，終場以94比88擊敗台灣銀行。

第17季SBL超級籃球聯賽今天在新莊皓宇國際亞洲區籃球培訓中心進行兩場比賽，璞園射手李啟瑋全場僅拿9分，全集中在第4節最後2分16秒內，就連教練團都虧他，「就是有英雄命。」

李啟瑋今天全場前9次出手全部落空，第4節依舊勇於進攻，他承認，中場時看過數據，也知道自己出手都沒進，不過他強調：「當時時間所剩不多，要拉開分差最快的方式就是3分球和進算加罰。」

第4節李啟瑋所投進的第1顆3分球，雖然防守者已經對上，他仍果決出手，他說：「當時隊友傳球的力道很強，我接球後覺得節奏很順，就直接出手了。」璞園總教練麥班達則妙答：「他再不出手，就會被換下來。」

麥班達強調，外線投籃就是李啟瑋最大的武器，如果不用在場上就毫無貢獻，而李啟瑋經常都在第4節才跳出來，麥班達說：「他第4節沒有跳出來才煩。」

台銀今天一度落後18分，第3節靠著王泰傑超大號3分球，將差距縮小至個位數，賽後他謙遜地說：「亂丟的。」不過總教練陳國維強調：「如果球隊只剩最後2秒進攻，王泰傑是我們教練團執行最後一擊的首選。」（編輯：吳協昌）1090326