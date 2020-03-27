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傳符合2020東奧資格運動員 能參與2021奧運

最新更新：2020/03/27 14:18

（中央社巴黎26日綜合外電報導）消息人士今天指出，2020東京奧運延期前已符合參賽資格的運動員，將能參與2021奧運競技。

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee，IOC）因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐，將東奧延期至明年舉行，預定1萬1000名參賽者中目前約有57%取得參賽資格。

法新社報導，國際奧會和32個單項運動總會今天舉行視訊會議，決議尊重先前的參賽資格審定程序。

一名視訊會議參與者指出：「（國際奧會主席）巴赫（Thomas Bach）首先解釋奧運延期的理由，接著說符合2020東奧參賽資格的運動員，將自動符合2021奧運參賽資格。」

「主要議題之一，是決定何時以及如何籌備參賽選手的選拔。」

「在一些單項運動總會，許多男、女運動員尚未取得參賽資格，奧運會將至少花3個月時間進行安排。」

另一名參與會議人士說：「巴赫已證實，（2021奧運日期）將在未來4週內做成決議。」

「部分人士說他們偏好2021年5月舉行，其他人則說6月…」（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1090327

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