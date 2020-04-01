疫情迫使停賽 NBA球員限定電競賽4月3日開打

（中央社紐約31日綜合外電報導）美國職籃NBA因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）停賽，但16名現役球員將參與4月3日開打的球員限定NBA 2K電競賽，這讓沒有NBA比賽可以看的球迷能過過乾癮。

杜蘭特（Kevin Durant）因為阿基里斯腱傷勢，本季都坐在場邊，沒有上場比賽，但這名布魯克林籃網球星，將是參加球員限定NBA 2K電競賽16名球員中的頭號種子。

NBA聯盟、球員工會和電玩遊戲廠商宣布，賽事將在體育電視頻道ESPN有超過10天的轉播。

這場球員限定NBA 2K電競賽的最終贏家，能選擇一個慈善機構，獲得遊戲廠商、NBA聯盟與球員工會捐贈的10萬美元（約新台幣305.1萬元）善款，以支持正在進行對抗2019冠狀病毒疾病的行動。

其他參加的球員還包括第2種子，正在崛起的亞特蘭大老鷹新星楊恩（Trae Young），及波特蘭拓荒者的懷特塞德（Hassan Whiteside）、猶他爵士的密契爾（Donovan Mitchell）、華盛頓巫師日籍菜鳥八村壘（Rui Hachimura）等。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090401