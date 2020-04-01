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中職閉門打損失慘重 樂天開幕戰短收800萬

最新更新：2020/04/01 17:52

（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒確定於4月11日開打，完全閉門進行，樂天桃猿隊迎來接手後首年，卻損失慘重，領隊劉玠廷今天表示，以去年開幕戰來說，一場收入新台幣800萬元，整年的虧損還要評估。

中職確定在4月11日開打，不過完全不開放觀眾進場，對於4支球團及聯盟來說，都損失慘重。本來中職歷年球迷人數已經累積2964萬6820人，即將達到3000萬人里程碑，但在閉門開打的狀況下，本季要達成有難度。

Lamigo桃猿隊去年轉賣給日本樂天企業，今年以新面貌樂天桃猿隊，準備迎接第一個球季，不過受到武漢肺炎疫情衝擊，無法進帳門票收入。樂天領隊劉玠廷今天表示，以去年開幕戰來說，票房、商品、食品收入加起來，光開幕戰就至少損失800萬元。

去年開幕戰桃園棒球場進場人數為1萬3591人，今年是樂天企業接手第一年，本來應該可以引起更大熱潮，如今因為疫情，必須閉門進行。劉玠廷指出，整年下來會虧損多少，可能還要做更詳細的評估。

今年的虧損勢必無法補回來，劉玠廷表示，還是會安排活動，努力為球員加油，「像是錄球迷的加油影片，放在大螢幕上，還有放應援音樂，讓球場不要太安靜。」中職規定今年僅開放主場應援團入場，客場應援團不能進場。

去年Lamigo桃猿隊主場總觀眾人數為43萬8460人（場均人數7308人），排名第一，之後依序為中信兄弟40萬7401人（場均人數6790人）、富邦悍將31萬496人（場均人數5175人）、統一獅24萬1886人（場均人數4031人）。（編輯：張雅淨）1090401

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