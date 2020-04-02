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悍將二軍擊退味全龍 陳仕朋先發6局奪勝投

最新更新：2020/04/02 18:16

（中央社記者楊啟芳台北2日電）中華職棒二軍賽事今天在斗六棒球場進行，富邦悍將的張瑞麟2局上就轟出2分全壘打，加上9局上攻下4分，終場以9比5擊敗味全龍隊，先發陳仕朋投6局失2分獲勝投。

悍將2局上就靠著張瑞麟敲出2分全壘打，先馳得點；3局上張冠廷敲二壘安打後盜上三壘，王詩聰再補上安打，得1分；7局上于森旭敲1打點三壘安打後，張冠廷再擊出高飛犧牲打，取得5比2領先。

龍隊則是在3局下靠著劉基鴻敲出一支1打點二壘安打，和5局下曾陶鎔轟陽春全壘打，一共取得2分。

不過悍將9局上開啟一輪猛攻，于森旭、張瑞麟、林志洋、張冠廷、王詩聰都敲安打，攻下4分；雖然下個半局龍隊也靠著郭天信、曾陶鎔、劉基鴻、張政禹接連安打，以及朱祥麟高飛犧牲打，得3分，終場悍將還是以9比5獲勝。

悍將第3棒王詩聰此戰5打數敲出2支安打，包辦3分打點，第9棒張冠廷則是2打數2安打，也有3分打點；龍隊部分，曾陶鎔5打數敲4支安打，還有全壘打演出，劉基鴻則是包辦3分打點。

悍將先發投手陳仕朋主投6局，被敲8支安打，出現1次保送，送出5次三振，失2分，獲得勝投；龍隊先發投手郭郁政先發投4.2局，被敲4支安打，出現1次保送、2次三振，失3分，吞下敗投。（編輯：管中維）1090402

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